الإخوان لا يؤمنون إلا بـ"النكاية"

30 أغسطس 2018 - 09:56 ص

قال عمار علي حسن، أستاذ العلوم السياسية، إن الإخوان لا يؤمنون إلا بمبدأ النكاية والتشفي والرغبة في الانتقام.

وأضاف في تدوينة له على "تويتر": "انتهيت من دراسة علمية تؤكد أن الإخوان يؤمنون بمبدأ "النكاية" ويعني التشفي والشماتة والرغبة في الانتقام، لهذا يتمنون أن يروا الذين أسقطوهم عن الحكم يتقاتلون يومًا في شوارع تعج بالفوضى، وتسيل دماؤهم أنهارًا، لكن الشعب المصري العظيم أوعى من أن يحقق لهم هذه الأمنية البغيضة.

من جانبه علق حساب يوسف الحداد: "د. عمار.. عرفناك بأنك كاتب رصين وموضوعي إلى حد بعيد..نطمئن ونستمتع بما تقدمه من إنتاج علمي أو فكري أو علمي وأجزم بأن الشعب المصري العظيم أوعى وأحرص من أن يحقق للإخوان هذه الأمنية وغيرها... وأخيرًا أتطلع كغيري للحصول على نسخة من الدراسة للاستزادة والاستفادة".

بينما استنكر حساب أشرف يونس ما كتبه عمار قائلاً: "التغريدة بتاعتك يا أستاذ كلها نكاية.. نرجو ضم هذه التويتة لدراستك العلمية".