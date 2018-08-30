  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:57 م
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

رولاندو ماندراجو

وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

اعدام

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

"قطب" ينضم للإخوان داخل منزل مدير الاستخبارات البريطانية

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

كهربا

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

مجلس الوزراء

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

محمد صلاح

صحيفة بريطانية: "صلاح" يسير فى الطريق الخطر

الرئيس السيسي

بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

السيسي وعباس

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

كمال

"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

سر مذهل للغاية لوجود العضلات بجسم الإنسان

عرب وعالم

ارشيف
ارشيف

وكالات- محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«حقوق الإنسان» فى مصر من «أكشاك» الأهلية إلى «هايبرات» الحكومة

#

شاهد.. أعنف صدام بين سيارتين

#

أعضاء بجسمك يمكنك أن تعيش بشكل طبيعي بعد استئصالها

#

"السيسي" يكشف عن سر للشعب المصري

طول العمر

عضلات

بناء الجسم

كشفت دراسة جديدة، عن أن الأشخاص الذين لديهم عضلات قوية سيعيشون مدة أطول من أصحاب العضلات الضعيفة.

وقالت الدراسة، التي نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن خبراء من جامعة ميتشيجان الأمريكية، إن قوة العضلات هي التي تحدث فرقًا في طول العمر وليست "الكتلة".

وأضافت: "أبحاثنا تشير إلى أن الأشخاص الذين يمارسون تمارين بناء وتقوية العضلات يعيشون لمدة أطول ويواجهون بشكل جيد مشاكل وعقبات الشيخوخة".

وقالت الدكتورة كيت دووتشوني "إن الحفاظ على قوة العضلات طوال الحياة -وخاصة في مرحلة الشيخوخة- أمر مهم للغاية".

وتابعت: "أهم العضلات التي يجب الحفاظ عليها وتقويتها هي اليدين، لأن هي التي نستعملها في كل أمور الحياة، مثل الاستحمام وارتداء الملابس والأكل والتنظيف والطهي".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة