"ووتش" خدمة فيسبوكية جديدة لبث الفيديوهات

30 أغسطس 2018 - 10:08 ص

بثت شركة "فيس بوك" خدمة ووتش لتسجيلات الفيديو على مستوى العالم، بعد عام واحد من إطلاقها في الولايات المتحدة، لتقدم بذلك محتوى أصليًا من الأخبار الترفيهية لمنافسة موقع يوتيوب.

وقالت فيدجي سيمو ، مسئولة الفيديو في "فيس بوك"، إن الخدمة تمتاز بزخم حقيقي لأنها تستند إلى مبدأ يجعل مشاهدة مقاطع الفيديو نشاطا اجتماعيا، ويقضي الصحفيين ما يربو على 50 مليون شخص في الولايات المتحدة دقيقة على الأقل شهريا في مشاهدة مقاطع فيديو على ووتش، ومنذ بداية 2018 زاد في المجمل وقت مشاهدة المقاطع المصورة على فيسبوك ووتش 14 مرة عما كان عليه ، ومن خلال ووتش يمكنك أن تجري محادثة بشأن المحتوى مع الأصدقاء أو المعجبين الآخرين بل وصناع الفيديو أنفسهم".

وتابعت سيمو، إن الناشرين يحققون "إيرادات مجدية" بفضل نظام فيسبوك الآلي للإعلان عبر الفيديو على هذه المنصة التي عرضت عليها برامج مثل (هدى بوس) لخبيرة التجميل هدى قطان ومباريات دوري البيسبول الأميركي للمحترفين على الهواء مباشرة.

وأضافت: "نعلم أن الطريق كان طويلا لكننا نعمل بجد لضمان أن تكون تجربة آد بريكس جيدة لشركائنا ومجتمعنا".

وأشارت شركة فيس بوك إلى أن صناع مقاطع الفيديو سيتمكنون من جني المال نظير تسجيلاتهم باستخدام خدمة آد بريكس التابعة للشركة في بريطانيا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى جانب الولايات المتحدة، اعتبارًا من يوم غد الخميس، وستنضم دول أخرى كثيرة فيما بعد.