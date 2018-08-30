"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

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هاجم الإعلامي أسامة كمال، الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب تكرار المشاكل مع اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر.

وقال "كمال" في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "لأ يا فندم اتحاد الكورة مش مؤسسة وطنية ولا حاجة".

وتابع: "ده إنتوا مش خاضعين للدولة، ولا الوزير يتجرأ يقيلكم ولا الرئيس يقدر ييجي ناحيتكم لأن فيفا هي اللي بتحكمكم ولو الوزير أو الرئيس جه ناحيتكم هتشتكوا الـ 100 مليون كلهم لـ"فيفا" فيعاقبونا مرتين، مرة بحرمان ومنع ومرة بفرضكم".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "كمال" حيث قال الخبير الكروي أسامة خليل: " أسف يا أستاذ أسامة كمال لفهمك لـ"فيفا" وقوانينها لأن "فيفا" لا يحمي الغش والتدليس واتحاد الكره المصري صدر في حقه حكم قضائي باستبعاده ولكن التحايل علي حكم المحكمة يمنعهم من التنفيذ؟ واعتقد إن غيرتك وحرصك الوطني يستدعي تفتش في درج الوزير الحالي عن قرار المحكمة".

كانت قد نشبت مشكلة بين اتحاد الكرة ولاعب المنتخب الوطني محمد صلاح بسبب فيديو نشره اللاعب علي حسابه "فيس بوك" طالب فيه بإصلاح المنظومة الرياضة والعدول عن الأخطاء التي حدثت داخل معسكر المنتخب بروسيا.

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