» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم

30 أغسطس 2018 - 10:11 ص

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسرب لحفل زفاف محمد إمام نجل الزعيم.

وكان الفنان محمد إمام قد احتفل بزفافه على زوجته نوران طلعت، مساء الثلاثاء، بالفيلا الخاصة بوالده "الزعيم" عادل إمام بمنطقة الساحل الشمالي.

الحفل الذي حرص محمد إمام على إقامته بعيداً عن أعين وسائل الإعلام، تم تسريب بعض مقاطع الفيديو التي التقطت خلاله، وتم تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد إمام وهو يرقص بصحبة زوجته، فيما كان الهضبة عمرو دياب هو من يتولى مهمة إحياء الزفاف، بعدما قدم الكثير من الأغاني التي رقص عليها الجميع.

الحفل شهد تواجد عدد كبير من النجوم حسب ما أظهرت اللقطات المسربة، حيث تواجد أحمد رزق وأحمد صلاح السعدني وأحمد فهمي وهنا الزاهد وإسعاد يونس وغادة عادل ودينا الشربيني.

ويبدو أن النجوم فضلوا الالتزام برغبة محمد إمام، حيث نشروا العديد من الصور أثناء تواجدهم في حفل الزفاف دون الإشارة إلى أن الصور التقطت في هذه المناسبة، كما أنهم لم ينشروا صوراً تجمعهم بالعروسين.