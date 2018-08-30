شاهد.. الكشف عن سجن سرى بمحيط قصر الأسد

30 أغسطس 2018 - 10:14 ص

كشف تقرير إعلامي نشرته صحيفة سورية معارضة حقائق وتفاصيل مرعبة عن وجود سجن سري في محيط أحد قصور بشار الأسد بدمشق.

السجن السري تم بناؤه بعد استلام بشار الأسد مقاليد الحكم، وهو موجود تحت الأرض بعشرين مترًا، ويطل على مطار المزة العسكري، بحسب صحيفة "زمان الوصل".

ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان، مقيم في أوروبا، قوله إنه شارك في تشييد السجن قبل سنوات، مضيفًا أنه "تم اصطحابنا نحن عناصر الورشة إلى الموقع، وكان مصدرنا، وهو واحد من العناصر يحاول التعمية على هوية السجن، مدعيا أمام العناصر أنه بديل عن سجن الطاحونة الذي اشترته وزارة الإعلام، بناء على حد زعم الضابط".

يذكر أن سجن "الطاحونة" يقع مباشرة خلف مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وسط مدينة دمشق، في موضع بين الهيئة ووزارة التعليم العالي، وهو سجن مخصص أساسا لاعتقال عناصر وضباط الحرس الجمهوري ممن يقدمون على أي تصرف "مشبوه" في نظر النظام.

وعن مساحة السجن السري من الداخل، فإن أبعاده: 30 مترا طولا، 16 مترا عرضا، 4.5 أمتار ارتفاعا، وتم تقسيمه إلى زنازين موحدة الأبعاد، تفصل بينها ممرات بعرض متر تقريبا.

ونقلت الصحيفة عن شاهد العيان، قوله: إنه "تم بناء حمام جماعي للمعتقلين، إلى جانب الزنازين، وغير بعيدة عنه مكاتب المسئولين عن إدارة السجن، وأحيط كل ذلك بحراس برجية، أي نقاط حراسة مرتفعة.

وأضاف أنه في البداية، بنى عناصر الورشة الجدران الداخلية للزنزانات من البلوك، لكن قائد الحرس الجمهوري حينها، علي محمود حسن، أمر بهدم هذه الجدران، وإعادة تشييدها من الباطون الأسمنتي المسلح.

كما لاحظ شاهد العيان أثناء أداء خدمته العسكرية بناء مقر قيادة، وهو تحت الأرض بنحو 20 مترا، يطل على مطار المزة العسكري، الذي يضم بدوره معتقلا كبيرا تديره مخابرات النظام، إذ تم تشييده من الباطون المسلح بشكل كامل، وتم طلاؤه بالقار (الزفت الأسود) ضمانا لعزله.

وعن التعذيب في السجن السري، قال شاهد العيان للصحيفة: إن عقيدا يدعى مروان المحمود جمع عددا من عناصره، وجعلهم يدورون حوله وينبحون.

وتابع في روايته: ضمن أحد أنفاق السجن السري، كان هناك عدد من الخبراء الكوريين الشماليين، أتوا للإشراف على تركيب أجهزة لشفط الهواء من النفق.

وأوضح أنه لم يستطع التجول داخل النفق؛ لأن مهمتي كانت محدودة بالمساعدة على تركيب أجهزة الشفط، لكن ما لفتني وجود النفق بجوار كتيبة الكيمياء مباشرة، مع وجود خبراء كوريين، وهو ما يرجح أن يكون النفق منشأة من منشآت تخزين السلاح والذخائر الكيماوية، اعتمادا على موقعه وتصميمه الأبواب المصفحة، أجهزة الشفط.

كما أفاد المصدر بأن متابعته المتواصلة للصور الجوية الخاصة بالمنطقة أظهرت أن النظام عمد في أعقاب مجزرة الكيماوي الكبرى صيف 2013 إلى إخلاء كتيبة الكيمياء، تحسبا لقصف مفترض لها أو تمويها على فرق التفتيش.

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