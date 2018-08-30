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العلم يتوصل لطريقة بسيطة لتشخيص الزهايمر

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تشخيص سريع وجديد للزهايمر
تشخيص سريع وجديد للزهايمر

وكالات : حنان حمدتو

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قال الدكتور جريجوري فان ستافيرن، أستاذ طب العيون والعلوم البصرية في جامعة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه يمكن للعين أن تكون بالفعل معيارًا لدراسة الأمراض التنكسية في الجهاز العصبي، وذلك يساعد فى تشخيص مرض الزهايمر مبكرًا، والوصول إلى العين والتوصل إلى النتيجة، أسهل من الوصول إلى الدماغ لإجراء البحث.

ويقول العلماء وفقًا لما نشر بموقع "سي تي في نيوز" إن فحصًا بسيطًا للعين قد يكون قادرًا على اكتشاف مرض الزهايمر، قبل فترة طويلة من ظهور أعراض الخرف، وأكد الباحثون أنهم يحددون الشخص المصاب بالزهايمر قبل عقدين من إصابته بالمرض، أي قبل ظهور أعراض مثل فقدان الذاكرة والتغيرات المزاجية، وحاليًا، يتعرف الأطباء على المريض بالزهايمر من خلال إجراء اختبارات معملية منها تصوير الدماغ، أو اختبار للذاكرة.

وكشف فان ستافيرن قائلا: "كما تعلمون فإن هذه الاختبارات تأخذ وقتا أطول كما أنها مكلفة جدا"، مضيفًا: "فحص بسيط للعين قد يجعلنا نعرف هل الشخص مريض أم لا".

وتابع: "نعتقد أن الأشخاص المصابين بالمرض تكون لديهم شبكية عين أنحف وعدد أقل من الأوعية الدموية".

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