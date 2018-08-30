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انتحار ربة منزل شنقًا داخل غرفتها بسوهاج

قضايا وحوادث

انتحار سيدة
انتحار سيدة

أحمد الشربينى

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أقدمت ربة منزل على الانتحار شنقًا باستخدام حبل داخل غرفتها ببندر ساقتلة بسوهاج.

وردت معلومات لمدير أمن سوهاج من مركز شرطة ساقلتة تفيد بانتحار سيدة بمنزلها ببندر ساقلتة وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزى وكلفت إدارة البحث بالتحرى في الواقعة.

وتبين وجود جثة "مروة.ا.س" 25 سنة، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية حيث مسجاة بغرفتها وبمناظرتها تبين وجود إصابات متفرقة حول الرقبة وبالجسم.

وبسؤال والدها 65 سنة عاطل ويقيم بذات الناحية قرر أنه فوجئ بالمذكورة معلقة بحبل داخل غرفتها إلا أنه قام بإنزالها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك أخطرت النيابة العامة وانتقلت للمعاينة وقررت نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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