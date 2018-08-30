وصول لجنة الشباب والرياضة لمراقبة «عمومية الزمالك»

30 أغسطس 2018 - 10:24 ص

وصلت منذ قليل اللجنة المكلفة من قبل مديرية الشباب والرياضة للإشراف على الجمعية العمومية لنادى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، للبدء فى إجراءات عملية التسجيل بكشوفات الجمعية العمومية العادية وغير العادية التى دعا لها المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، للتصويت على اللائحة الجديدة.

في السياق ذاته لم تبدأ عمليات التسجيل حتى الآن على الرغم من أن موعد التسجيل فى التاسعة من صباح اليوم الخميس.

وكانت اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب، أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه بطلان الجمعيتين العمومتين العادية وغير العادية لنادى الزمالك، وفقا لما جاء فى المادة 12 من لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك تنص على إقامة الجمعية العمومية علي يوم واحد، إلا فى حال أن يتضمن الدعوة العمومية بند الانتخابات فتكون على يومين، وهو ما لم يتوافر فى دعوة مجلس الأبيض، وفقًا لما جاء فى البيان.