  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:56 م
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

رولاندو ماندراجو

وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

اعدام

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

"قطب" ينضم للإخوان داخل منزل مدير الاستخبارات البريطانية

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

كهربا

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

مجلس الوزراء

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

محمد صلاح

صحيفة بريطانية: "صلاح" يسير فى الطريق الخطر

الرئيس السيسي

بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

السيسي وعباس

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

كمال

"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

طفرة فى عدد الشباب المصاب بالسكرى2 فى آخر 3 سنوات

صحة وتغذية

شباب مصاب بمرض السكرى
شباب مصاب بمرض السكرى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

كارثة مصرية مفزعة اسمها نقص أكياس الدم (2)

#

مفاجآت مثيرة حول قضية معاشات كبار المسئولين فى الدولة (2)

#

عامل يفقأ عين زميله للخلاف على مكان البيع

#

كثير من الشتائم والتخوين.. قليل من الوعظ والإرشاد

قتل طالب الرحاب

طالب الرحاب

استدراج طالب وقتله

تزوير وقتل

خطيبة طالب الرحاب

ارتفع عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 عامًا في إنجلترا من 507 في 2013- 2014  ، وإلى 715 في الفترة 2016- 2017 أي بزيادة قدرها 41%.

 وتسبب الارتفاع الحاد القلق بين الأطباء وأدى إلى تجدد الدعوات لاتخاذ إجراءات حكومية أكثر صرامة لمعالجة الزيادة المستمرة في عدد الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير.

وقال جراهام ماكجريجور، أستاذ صحة القلب والأوعية الدموية في جامعة كوين ماري في لندن، ويرأس أيضا حملة المجموعة المعنية بالسكر إن "مرض السكري من النوع الثاني هو كارثة بالنسبة للطفل وعائلته ولمنظمة الخدمة الصحية الوطنية، إذا أصيب طفل بداء السكري من النوع الثاني، فإن ذلك يحمله إلى كثير من المضاعفات، مثل العمى وبتر الأطراف وأمراض الكلى".

وأضاف: "هذه الأرقام هي علامة على أننا في أزمة وأن الحكومة لا يبدو أنها تتخذ إجراءات أو أن إجراءاتها ليس كافية وليست بالسرعة المطلوبة".

وقالت إيزي سيكومب رئيسة مجلس الرفاة المجتمعي في جمعية الحكومة المحلية (LGA ) إن "النوع الثاني من السكري عادة ما يتطور لدى البالغين فوق سن الأربعين لذا فإنه رغم ندرة وجوده في الأطفال فإنه من المقلق للغاية أن نشهد المزيد من الشباب يصابون به".

وأضافت سيكومب: "هناك الكثير مما يتعين القيام به للوصول إلى مجموعات الأقليات العرقية وتوعيتهم بهذا المرض".

ويرتبط النوع الثاني من داء السكري ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن، وكشفت بيانات الخدمة الصحية أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة من الأطفال الـ715 المصابين يعانون من السمنة أي بنسبة 79%.

كما تشير الأرقام إلى أن الأشخاص من بعض الأقليات العرقية أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني حيث إن ما يقرب من نصف الشباب الـ715 كانوا من الأصول الأفريقية أو الآسيوية.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن تبين أن 22 ألف طفل في سن الـ10- 11 سنة في إنجلترا يعانون من السمنة المفرطة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "نعرف الضرر الذي تسببه السمنة، ونحن مصممون على خفض معدلات السمنة بحلول عام 2030. لقد استثمرنا مليارات الدولارات في خدمات الصحة العامة وأزلنا بالفعل ما يعادل 45 مليون كيلوغرام من السكر من المشروبات الغازية كل عام.. إن خطة تخفيض السمنة عند الأطفال التي سنتبناها ستجعل الأطفال يمارسون المزيد من الرياضة في المدارس مع تقليل الأطعمة السكرية والدهنية لهم".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة