طفرة فى عدد الشباب المصاب بالسكرى2 فى آخر 3 سنوات

30 أغسطس 2018 - 10:31 ص

ارتفع عدد الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثانى والذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 عامًا في إنجلترا من 507 في 2013- 2014 ، وإلى 715 في الفترة 2016- 2017 أي بزيادة قدرها 41%.

وتسبب الارتفاع الحاد القلق بين الأطباء وأدى إلى تجدد الدعوات لاتخاذ إجراءات حكومية أكثر صرامة لمعالجة الزيادة المستمرة في عدد الشباب الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل خطير.

وقال جراهام ماكجريجور، أستاذ صحة القلب والأوعية الدموية في جامعة كوين ماري في لندن، ويرأس أيضا حملة المجموعة المعنية بالسكر إن "مرض السكري من النوع الثاني هو كارثة بالنسبة للطفل وعائلته ولمنظمة الخدمة الصحية الوطنية، إذا أصيب طفل بداء السكري من النوع الثاني، فإن ذلك يحمله إلى كثير من المضاعفات، مثل العمى وبتر الأطراف وأمراض الكلى".

وأضاف: "هذه الأرقام هي علامة على أننا في أزمة وأن الحكومة لا يبدو أنها تتخذ إجراءات أو أن إجراءاتها ليس كافية وليست بالسرعة المطلوبة".

وقالت إيزي سيكومب رئيسة مجلس الرفاة المجتمعي في جمعية الحكومة المحلية (LGA ) إن "النوع الثاني من السكري عادة ما يتطور لدى البالغين فوق سن الأربعين لذا فإنه رغم ندرة وجوده في الأطفال فإنه من المقلق للغاية أن نشهد المزيد من الشباب يصابون به".

وأضافت سيكومب: "هناك الكثير مما يتعين القيام به للوصول إلى مجموعات الأقليات العرقية وتوعيتهم بهذا المرض".

ويرتبط النوع الثاني من داء السكري ارتباطا وثيقا بزيادة الوزن، وكشفت بيانات الخدمة الصحية أن ما يقرب من أربعة من كل خمسة من الأطفال الـ715 المصابين يعانون من السمنة أي بنسبة 79%.

كما تشير الأرقام إلى أن الأشخاص من بعض الأقليات العرقية أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني حيث إن ما يقرب من نصف الشباب الـ715 كانوا من الأصول الأفريقية أو الآسيوية.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن تبين أن 22 ألف طفل في سن الـ10- 11 سنة في إنجلترا يعانون من السمنة المفرطة.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية: "نعرف الضرر الذي تسببه السمنة، ونحن مصممون على خفض معدلات السمنة بحلول عام 2030. لقد استثمرنا مليارات الدولارات في خدمات الصحة العامة وأزلنا بالفعل ما يعادل 45 مليون كيلوغرام من السكر من المشروبات الغازية كل عام.. إن خطة تخفيض السمنة عند الأطفال التي سنتبناها ستجعل الأطفال يمارسون المزيد من الرياضة في المدارس مع تقليل الأطعمة السكرية والدهنية لهم".