الأهلى يستعد لتعطيل العجلات الحربية

30 أغسطس 2018 - 10:31 ص

يبدأ الفريق الأول بالنادى الأهلي، استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها الأحد المقبل.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الأربعاء؛ لالتقاط الأنفاس بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية وفى ظل عدم الحصول على راحة؛ نظرًا لضيق الوقت.

وكان الأهلي حقق فوز غالٍ على نظيره كمبالا في ختام مباريات دورى أبطال أفريقيا.