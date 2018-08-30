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كيف تتجنب أخطاء الانطباعات الأولى مع الآخرين

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انطباعات
انطباعات

عمرو محمد-متابعات

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نشر تقرير بموقع "آف بي. ري" الروسي، والذي تحدث عن كيفية أن تتجنب الحركات التي قد تدمر الانطباعات الأولى عنك، عند مقابلة الآخرين.

وقال التقرير، إن لغة الجسد هي الأهم لأنها لا تقل أهمية أبدًا عن الكلمات من حيث تأثيرها على الطرف المقابل، مؤكدًا، إن انطباع الشخص عند اللقاء الأول لا يعتمد فقط على ما تقوله، بل يقترن بالأساس بالطريقة التي تتصرف بها، بعبارة أخرى لغة جسدك.

وأضاف الموقع أن الوقوف بشكل تكون فيه الذقن مرتفعة يعد من أشهر الأخطاء التي يجب تجنبها خلال اللقاء الأول، فهي تصف الشخص بأنة متغطرس ومغرور ونرجسي، بالإضافة إلي أنها تدل علي ضعف شخصية صاحبها.

وأفاد الموقع بأن التحرك طوال الوقت وعدم التزام الهدوء في خضم اللقاء الأول مع صاحب العمل المحتمل أو مع شريك محتمل، يعد إشارة واضحة إلى أنك شخص خائف أو أنك غير صبور.

وأشار الموقع إلى أن الجلوس مكتوف اليدين يترجم بشكل سلبي جدًا في لغة الجسد، حيث يفسر ببساطة على أنك شخص غير مهتم بالتواصل مع الشخص المقابل. في السياق نفسه، يعد وضع الساقين على بعضها البعض في اللقاء الأول إشارة سلبية. في هذا الصدد، يجب وضع الساقين بشكل مستقيم ما قد يعطي انطباعًا أفضل عنك.

 

وتابع الموقع بأن الجلوس بشكل يوحي على الاسترخاء الشديد مع الطرف الآخر يعكس تصرفًا سلبيًا جدًا في لغة الجسد. وبحسب الخبراء، يجب إنهاء اللقاء سريعًا إذا بدأ الطرف المقابل بالتصرف على هذا النحو، مع العلم أن هذا السلوك يمثل علامة على الشعور بالملل. وبناء على ذلك، يجب الجلوس باستقامة؛ لإظهار أنك تكترث لما يقول، خاصة أثناء اللقاءات الأولى، حتى لو لم يكن موضوع النقاش مثيرًا للاهتمام.

وفي الختام، أوضح الموقع أن عادة لمس الوجه باستمرار، بحسب الخبراء، هي رغبة في التخلص من التوتر، نظرًا لوجود العديد من النهايات العصبية على الوجه. لكنها عادة غير جيّدة، وتعطي عنك انطباعًا سيئًا. وبناء على ذلك، إذا كنت ترغب في أن تكون واثقا في نفسك أكثر وأكثر هدوءًا، تجنب ملامسة وجهك.

 

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