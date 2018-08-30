عكاشة: "قرار عودتى مرهون بهذا الشيء"

30 أغسطس 2018 - 10:45 ص

رد الإعلامي توفيق عكاشة، على الأنباء التي ترددت حول عودته للشاشة مرة أخرى من عدمه قائلاً: "إن قرار عودته للشاشة مرة أخرى مرهون بقرار من المسئولين".

وأضاف "عكاشة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه مستعد لتقديم برنامج في التلفزيون المصري بدون أي شروط لأنه بمثابة منزله الثاني.

وتابع عكاشة قائلاً: "مش فارق معايا أقدم برنامج أو لا، لأن حالتي النفسية مش كويسة، نظرًا لعدد من الضغوط اللي الواحد بيتعرض لها، ضغوط اجتماعية واقتصادية".

شاهد الفيديو..



