تجديد حبس متهمين بالانضمام لداعش بالمنيا

30 أغسطس 2018 - 10:50 ص

قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أشرف سامى وإيهاب مهنا وأمانة سر مجدى جابر وعصام سيد، تجديد حبس اثنين من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابى 45 يومًا على ذمة التحقيق.

وقال مصدر قضائى، إن المحكمة أيدت طعن النيابة العامة على عدم إخلاء سبيل المتهمين بضمان مالى، وقررت تجديد الحبس لهما 45 يومًا.

وكانت سلطات الأمن بالمنيا قد ألقت القبض على المتهمين بدائرة بندر ومركز المنيا أواخر يونيو الماضى، وبحوزتهما مطبوعات تنتمى لتنظيم داعش والتحريض على التحريض على العنف وإثارة الشغب .