تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أكد من خلاله حرص مصر على عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لتولي مسئوليتها في قطاع غزة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة جهودها في تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، فضلاً عن عودة السلطة الشرعية لتولى مسؤولياتها في قطاع غزة، وهو ما سيساعد في دفع مساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه،  وجه الرئيس الفلسطيني الشكر لمصر قيادة وشعباً على دورها فى دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وجهودها لتحقيق المصالحة الوطنية، بما يساهم في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق والتشاور المستمر فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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