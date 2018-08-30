» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع

30 أغسطس 2018 - 10:55 ص

عرض الإعلامي معتز الدمرداش، واقعة وصفها بالغريبة حيث تعاني أم من مرض نفسي، قامت علي أثره بأكل "فم" رضيعها الذي يبلغ من العمر 4 أشهر.

وروي جمال زكي جار أسرة الطفل الضحية تفاصيل الواقعة في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية " النهار"، قائلاً: "إن والد الطفل رجل مسن يبلغ من العمر 65 عاما، ووالدته تعاني من مرض نفسي.

وأضاف" زكي"، أن شقيقة الرضيع شاهدته غارقًا في دمائه مع والدته فأخذته لمستشفى عام الإسماعيلية، ولكن لم يقدموا له الإسعافات اللازمة، لافتًا إلى أنه في اليوم التالي قام بأخذ الرضيع لمستشفي أخرى وأجرى عمليتين جراحيتين.

وأضاف "زكي"، أنه تم القبض على والدة الرضيع ولكن تم إخلاء سبيلها نظرًا لمرضها النفسي، مشيرًا إلي أن أهل المريضة أخذوها إلى منزلهم تاركين الرضيع لوالده .

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