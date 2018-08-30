  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

رولاندو ماندراجو

وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

اعدام

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

"قطب" ينضم للإخوان داخل منزل مدير الاستخبارات البريطانية

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

كهربا

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

مجلس الوزراء

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

محمد صلاح

صحيفة بريطانية: "صلاح" يسير فى الطريق الخطر

الرئيس السيسي

بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

السيسي وعباس

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

كمال

"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

قرار جمهورى جديد لـ"السيسى"

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

قرار جمهورى لـ"السيسى" بشأن أنفلونزا الطيور

#

اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" في الأقصر

#

ننشر حيثيات إعادة النظر فى إدراج 161 متهمًا بقوائم الإرهاب

#

بالأرقام.. تعديل جديد فى أسعار السجائر

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضم رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعضوية المجلس القومى للمدفوعات بالقرار رقم 376 لسنة 2018.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

كان  الرئيس السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات برئاسته.

وتضمنت المادة الأولى، من القرار بأن ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للمدفوعات" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء وينوب عن رئيس المجلس حال عدم حضوره، ومحافظ البنك المركزى ووزراء الدفاع والتخطيط والإصلاح الإدارى والداخلية والاتصالات والعدل والمالية ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية ونائب محافظ البنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك ويصدر بتعيينه لمدة عامين قرار من المجلس بناءً على ترشيح محافظ البنك المركزى ووكيل المحافظ أو وكيل المحافظ المساعد للبنك المركزى المصرى المختص بنظم الدفع، ومستشار قانون ويصدر بتعينة لمدة عامين قرار من المجلس ومقرر للأعمال يحدده المجلس دون أن يكون له صوت معدود.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة