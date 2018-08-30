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بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس
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"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة
محمد الخرو
يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لأداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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عصر
فجر
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ظهر
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مغرب
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عشاء
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