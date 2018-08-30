بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة البث المباشر لأداء المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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