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جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار

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جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار

عبد القادر وحيد ووكالات

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إيكايكا إيريك كانغ

تزويد داعش

اعترف الجندي الأمريكي إيكايكا إيريك كانغ (35 عاما) بارتكابه اربع تهم بتقديمه الدعم المادي لتنظيم " داعش"، حيث سيتم الحكم عليه في العاشر من ديسمبر المقبل.

كان مساعد النائب العام بوزارة العدل الأمريكية جيمس ديمرز قد أكد في بيان صحفي مساء أمس الأربعاء أن كانغ أقسم على الدفاع عن الولايات المتحدة كعضو في جيشنا لكنه خان قسمه من خلال الولاء لـ (داعش).

وأضاف أنه كجزء من صفقة الادعاء بين الوزارة والمتهم وافق كانغ على قضاء 25 عاما في السجن مع احتمال الإفراج المشروط ، لافتا إلي أن كانغ كان متابعا لتنظيم (داعش) ومتعاطفا معه منذ عام 2016 وأدلى بتصريحات عديدة داعمة له ، معربا عن رغبته بالانضمام إليه.

وأوضح أن كانغ كان قد التقى مع عملاء سريين يعتقد بارتباطهم بالتنظيم في يونيو العام الماضي وقدم لهم وثائق "حساسة وسرية" متعلقة بالجيش ، مضيفا أن الوثائق تضمنت العديد من المعلومات منها ضبط حركة المرور الجوية التي تصف علامات النداء وأنواع الطائرات ونقاط الطريق والتوجيهات واجراءات البعثة وترددات الراديو.

وأشار إلي أن الوثائق احتوت أيضا على ملف أسلحة الجيش الأمريكي الذي يصف جميع قدرات التسلح للقوات المسلحة الأمريكية وتفاصيل حول إدارة المجال الجوي للولايات المتحدة .

كما زود أيضا العملاء السريين بطائرة صغيرة بدون طيار وجهاز عسكري للصدر ومعدات وأقمشة عسكرية مختلفة.

يذكر أن كانغ تم اعتقاه في الثامن من يوليو العام الماضي بعد أن أقسم على الولاء لتنظيم (داعش) ، معلنا عن رغبته بالمشاركة في عملياته.


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