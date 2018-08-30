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هشام عبد العزيز رئيس مدينة سفاجا محافظا للبحيرة

قبلي وبحري

صورة اللواء هشام آمنة
صورة اللواء هشام آمنة

حسن حمدان

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يؤدى اليوم الخميس، المحافظون الجدد اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

ومن بين هؤلاء المحافظين الجدد اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز آمنة الذي يتولى منصب محافظ البحيرة بعد رئاسته لمجلس مدينة سفاجا جنوب محافظة  البحر الأحمر، والشاهد الوحيد فى أحداث الاتحادية الذي كان يشغل وقتها منصب رئيس شرطة الحرس الجمهوري

ولد هشام آمنة في 10 ديسمبر 1962 وحصل على بكالوريوس علوم عسكرية وبكالوريوس تجارة، كما أنه قائد سرية مدفعية صاروخية.

ضابط بأمن الحرس الجمهورى،  قائد سرية بشرطة الحرس الجمهورى، مدير شرطة الحرس الجمهورى، مساعد رئيس شرطة الحرس الجمهورى، رئيس مدينة القصير، رئيس مدينة سفاجا.

الأنواط والميداليات:

- ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.

-ميدالية 25 يناير.

- نوط الواجب العسكري طبقة أولى.

الأعمال التي مارسها خلال فترة الانتداب من المدفعية للعمل بالحرس الجمهوري:

- الوظائف القيادية

- أعمال التأمين والحراسة للسيد رئيس الجمهورية داخل وخارج الجمهورية

- أعمال التأمين والحراسة للملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية

- التنسيق مع الأجهزة الأمن المختلفة لتنفيذ مهام التأمين داخل وخارج الجمهورية

- أعمال المراسم والتشريفات

- أعمال التدريب والتعليم المختلفة

- العلاقات العامة

- أعمال الشئون الإدارية

- الإشراف على مشكلات وقضايا أفراد الحرس الجمهوري في النيابات العامة والعسكرية أقسام الشرطة المدنية وسرايا الشرطة العسكرية

الفرق التعليمية الحاصل عليها:

- فرقة قادة فصائل

- فرقة مساحة راقية

- فرقة استخدام عربة مسار

- فرقة ضباط سطح ومساحة

- فرقة قادة سرايا

- فرقة قادة كتائب

- دورة قادة ألوية

- دورات لغة إنجليزية بمعهد اللغات ق. م

الوظائف التي تولاها خلال فترة الانتداب:

- قائد مدفعية /كتيبة مدفعية

- ضابط أمن كتيبة مدفعية

- قاف شرطة عسكرية

- قائد سرية شرطة عسكرية

- نائب رئيس فرع الشرطة

- مساعد رئيس أركان الحرس للانضباط

- رئيس فرع الشرطة

- الدراسات المدنية الحاصل عليها

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