والد الطالبة "مريم" يعلن خبرا مؤسفا بقضية ابنته

30 أغسطس 2018 - 11:13 ص

كشف المهندس حاتم مصطفى، والد الطالبة المصرية "مريم" ضحية الاعتداء ببريطانيا، عن تطورات جديدة بقضية قتل ابنته قائلا: "إن النيابة العامة ببريطانيا وصفت الفتيات اللاتي اعتدين على ابنته بأنهن "عصابة".

وأضاف "مصطفى" في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز" أن الاتهامات الموجهة لتلك الفتيات، "اعتداء نفسي وجسدي وترويع ابنته" وما يحيط بها.

وأوضح "مصطفى"، أن تقديم الـ6 فتيات للمحاكمة هو بمثابة انتصار كبير في هذه المرحلة، لافتًا إلى أنه لم يتم توجيه تهمة القتل العمد للمتهمين لأن ابنته توفيت في المستشفى بعد 21 يومًا من الاعتداء عليها واصفًا ذلك بالخبر المؤسف.

وقال "مصطفى" إن أولى جلسات محاكمة الفتيات يوم 27 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن ابنته توفيت نتيجة إهمال طبي بالمستشفى التي كانت تعالج به.

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