» رؤيا من الشيطان

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السلام عليكم ورحمة الله ,بركاته، أرى أحلامًا غريبة كالمنزل ملىء بالفئران الصغيرة، وأحيانا خنافس على جسمي. وأرى منزلي يحترق. وأرى قططا مخيفة. وأرى أناسا يحاولوا قتلنا بالكهرباء. وبعدها حلمت بكلبي الميت منذ 5 أشهر أنه واقف أمام الثلاجة في بيتنا ويأكل ويحدثني ثم أعانقه. أرجو التفسير وشكرا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه ليست رؤى إنما هى من الشياطين والجن حتى تحزني وتخافى وفى ذلك قال تعالى: ( إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المجادلة 10.

وفي تفسير الآية قال بعض أهل العلم ومن المقصود بذلك أيضاً أحلام النوم التي يراها الإنسان في نومه فتحزنه، ومنها وسوسة الشيطان، ومنها ما يحدث نفسه بالنهار فيراه بالليل.

والجن تشكل فى الكلب الذى مات حتى تألفيه خاصة أنه تكلم معك وكثيراً مايفعل ذلك الجن فى كثير من الرؤى، فابعدى الشياطين والجن عنك بالصلاة فى أوقاتها والأذكار وأذكار النوم والرقية الشرعية وقراءة وسماع سورة البقرة. وأدعو الله لنا ولكم العفو والعافية اللهم آمين.

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أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


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