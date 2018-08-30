  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:54 م
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

رولاندو ماندراجو

وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

اعدام

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

"قطب" ينضم للإخوان داخل منزل مدير الاستخبارات البريطانية

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

كهربا

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

مجلس الوزراء

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

محمد صلاح

صحيفة بريطانية: "صلاح" يسير فى الطريق الخطر

الرئيس السيسي

بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

السيسي وعباس

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

كمال

"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

تعرف على الضريبة التى أوقفتها المالية

آخر الأخبار

وزير المالية
وزير المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

ننشر أرقام وزارة المالية لسداد الضريبة العقارية

#

المالية.. مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة حتى 15 أغسطس

#

"الحريرى" مخاطبا وسائل الإعلام: تحية للقابضين على الجمر

#

الزمر: نتيجة الانتخابات محسومة لصالح التمديد

أكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم "الخميس" أن الدولة  حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذي تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.

وفى هذا السياق أكد البيان استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة  3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.

وأكد البيان أنه لا نية لإعادة النظر في هذا الملف في إطار سياسة الاستقرار الاقتصادي التي تدعمها الدولة في الوقت الراهن.

وفى سياق أكد البيان أن وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيًا إلزاميًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التي تزيد قيمتها على 100  ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني بدءًا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجاز جديد في مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصري ويعني أننا نسير بخطي ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى "كاش" إلى مجتمع إلكترونى وأن الاقتصاد المصرى أصبح يرتكز علي تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالي الذى تتبناه الدولة.

وأشار البيان إلى أنه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال إصدار الكروت الإلكترونية المستخدمة وإنشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الأجهزة الإلكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كل أنحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبًا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة