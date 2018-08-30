إعلامية تحرج ضيفها بسبب شكوى متصلة من زوجها

30 أغسطس 2018 - 11:42 ص

ردت الإعلامية دعاء فاروق، على شكوى متصلة تدعى "سلوى"، تؤكد أن زوجها ينفر منها خاصة بعد إصابتها بفيروس سي بالرغم من زواجهم منذ أكثر من 11 عامًا.

وقالت "سلوى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "اسأل مع دعاء" المذاع على فضائية "النهار": "جوزي كل ما بيدخل البيت بيقول أوف في وشي وبعدها الخناق بيبتدي، مع إنه بيضحك حلو بره مع صحابه".

واستنكرت "فاروق"، ما يقوم به الزوج، وطلبت من ضيف الحلقة أن يوجه كلمة للزوج بدلاً مطالبة الأخير للزوجة بالاهتمام بنفسها وبزوجها أكثر من ذلك، قائلة: "يعني أنت بتنصح الزوجة وبتقولها تهتم بزوجها أكتر من كده، طب قول كلمتين للزوج اللي بيضحك بره كويس وأول ما بيدخل البيت بيقول للناس اللي معاه أوف".

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