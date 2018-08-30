وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

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رولاندو ماندراجو
رولاندو ماندراجو

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لاعب

كرة قدم

أودينيزي

رولاندو ماندراجو

أوقف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رولاندو ماندراجو لاعب وسط أودينيزي لمباراة واحدة بسبب "ظهوره وهو يكفر بوضوح، ويتبين ذلك بصريًا من خلال قراءة شفتيه".

وأكدت رابطة الدوري الإيطالي، في تقرير انضباطي، أن حكام مباراة أودينيزي وضيفه سمبدوريا، لم ينتبه إلى ما قاله ماندراجورا خلال اللقاء، لكن رابطة الكالتشيو حللت مشاهد بثها التلفزيونية، وأكدت أن اللاعب البالغ 21 عامًا أهان الذات الإلهية.

وسيغيب اللاعب السابق ليوفنتوس عن المباراة المقبلة لفريقه ضد فيورنتينا الأحد  المقبل.

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