"ساويرس" يهاجم صفحة حزب "الإخوان" المنحل

30 أغسطس 2018 - 11:55 ص

هاجم رجل الأعمال نجيب ساويرس، جماعة الإخوان المسلمين وتحديدًا الصفحة الرسمية لحزبها المنحل "الحرية والعدالة" بسبب نشرهم خبرا عن تقارب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الأقباط.

وقال "ساويرس" في تغريدة له: "تعليقاتكم الطائفية تثبت عنصريتكم و لا تساعد على قبولكم".

وتابع: "فأقباط المهجر جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وشعبه"!

كانت الصفحة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين والخاصة بحزب الحرية والعدالة قد نشرت خبرًا قالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "يتودد" لأقباط المهجر، في الوقت الذي أجتمع فيه الرئيس مع شباب أقباط المهجر بالأمس بصحبة البابا تواضروس.