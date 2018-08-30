  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:52 م
بحث متقدم
رولاندو ماندراجو

وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

اعدام

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

"قطب" ينضم للإخوان داخل منزل مدير الاستخبارات البريطانية

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

كهربا

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

مجلس الوزراء

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

محمد صلاح

صحيفة بريطانية: "صلاح" يسير فى الطريق الخطر

الرئيس السيسي

بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

السيسي وعباس

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

كمال

"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

شاهد..الكشف عن سجن سري بمحيط قصر الأسد

شاهد.. الكشف عن سجن سرى بمحيط قصر الأسد

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

قضايا وحوادث

اعدام
اعدام

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

ساويرس: "محمد صلاح معاه حق‎"

#

عامل يقتل ابن عمه بالنار لخلافات سابقة بالبدرشين

#

عامل يقتل خالته بسبب رغبته في الزواج

#

طعنة غادرة تقل شابًا فى جلسة صلح بالجيزة

لاعب

كرة قدم

أودينيزي

رولاندو ماندراجو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لـ3 متهمين والمؤبد لآخر لاتهامهم بقتل رجل أعمال لسرقته بالإكراه في القناطر الخيرية.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى الرائد مروان حبشي رئيس مباحث القناطر الخيرية بلاغًا، يفيد بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه مصابًا بعدة طعنات أودت بحياته، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "رمضان.ع" مصري مقيم فى إسبانيا، وأن المجنى عليه كان يقيم بمفرده داخل شقته بالقناطر الخيرية، وأنه هاجر للعمل فى إسبانيا قبل 25 سنة وعاد منذ فترة ليستقر فى مصر واستأجر شقة بالقناطر الخيرية لفترة مؤقتة حتى يشترى منزلاً لتجهيزه والاستقرار به بصحبة زوجته وأولاده المقيمين بإسبانيا.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "أ.ج" 26 سنة فرد أمن و"م.ع" 24 سنة صاحب مطعم و"إ.أ" 22 سنة موظف و"ى.ح" 25 سنة عامل، تم ضبط المتهمين وأمرت النيابة بحبسهم وتقديمهم للمحاكمة فقضت بالإعدام شنقا لكل من المتهمين الأول والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الثاني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة