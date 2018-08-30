بعثة «زعيم الثغر» تطير إلى رادس لمواجهة الترجي

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غادرت بعثة نادى الاتحاد السكندرى، مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح اليوم، متجهة إلى تونس لملاقاة نادي الترجي التونسي في إياب الدور الأول للبطولة العربية لكرة القدم والتي ستجمع الفريقين مساء الأحد بالملعب الأولمبي برادس.

ويرأس البعثة إبراهيم شعبان، والتى تضم 22 لاعبًا هم الهاني سليمان ومحمود الزنفلي ومحمود الغرباوي ومحمد بازوكا ورمزي خالد وكريم الديب وويلسون أكاكبو ومحمود رزق ومروان النجار ومحمد ناصف وعاشور الأدهم ونور السيد وخالد الغندور وأحمد الألفي وأحمد داودا وديديه كوريه ورزاق سيسيه وإيمانويل بناهيني ومحمد عبد المجيد وخالد قمر ومحمد جدو والجهاز الفني بقيادة محمد عمر.

ويرافق البعثة محمد مصيلحي رئيس النادي و المستشار حازم أبو هاشم رئيس النادي السابق وهشام حسن نائب رئيس النادي على نفقتهم الخاصة.

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