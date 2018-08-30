اللواء قاسم محمد محافظًا للمنيا خلفا للبديوى

30 أغسطس 2018 - 12:13 م

شملت حركة المحافظين، التي تم اعتمادها منذ قليل، تولي اللواء قاسم محمد حسين قاسم، محافظًا للمنيا بدلاً من اللواء عصام الدين البديوي.

وكان اللواء قاسم محمد حسين، يشغل منصب مدير أمن الفيوم، ثم تولي منصب مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات.

واللواء قاسم محمد حسين، ابن قبيلة الهمامية بقرية الشاورية بنجع حمادي، خدم في وزارة الداخلية، أكثر من 30 سنة، تقلد فيها العديد من المناصب.

ولد حسين في 1960، والتحق بكلية الشرطة وعقب تخرجه منها في الثمانينيات عُين ضابطًا، وتدرج في المناصب التي كان من أهمها عمله في أكبر جهاز أمني في الداخلية وهو جهاز أمن الدولة.

وتولى منصب مفتش الأمن الوطني بالبحر الأحمر في 2011، وبعدها عمل لعامين مفتشًا للأمن الوطني بأسوان، وفي 2014 عمل مفتشًا للأمن الوطني بأسيوط، وتقلّد العديد من المناصب حتى وصل إلى رتبة حكمدار البحر الأحمر، ومنها تم تعيينه مديرًا لأمن الفيوم في حركة التنقلات الأخيرة.

ومحافظ المنيا الجديد متزوج من حفيدة عبد الحميد عبد الستار، البرلماني السابق، وله 4 أبناء، ضابطان وبنتان، وشقيقه صبري قاسم يشغل منصب عمدة قرية الشاورية جنوبي غرب نجع حمادي.