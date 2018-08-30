  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:53 م
بحث متقدم
الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

رولاندو ماندراجو

وقف لاعب شهير بتهمة سب الذات الإلهية

اعدام

إعدام 3 متهمين فى قتل رجل أعمال بشبرا

"قطب" ينضم للإخوان داخل منزل مدير الاستخبارات البريطانية

"قطب" ينضم للإخوان بمنزل مدير الاستخبارات البريطانية

كهربا

إيقاف "كهربا" وإحالته للتحقيق

مجلس الوزراء

بالصور.. ننشر أسماء المحافظين الجدد

محمد صلاح

صحيفة بريطانية: "صلاح" يسير فى الطريق الخطر

الرئيس السيسي

بث مباشر.. المحافظون يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس

السيسي وعباس

تفاصيل مكالمة الرئيس "السيسي" ونظيره الفلسطيني

كمال

"كمال" يوجه رسالة قاسية لاتحاد الكرة

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

مال وأعمال

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

4.4 مليارات دولار أنفقها الكنديون على الحشيش

#

بالتفاصيل.. حرب أمريكية صينية تهدد اقتصاد العالم

#

مفاجأة مذهلة عن القيمة السوقية لشركة "أبل"

#

الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة 5.1 مليارات دولار على «جوجل»

منحت وزارة الزراعة الأمريكية مزارعي محاصيل الحبوب مبلغ 4.7 مليار دولار على سبيل التعويض عن الخسائر الناتجة عن تعريفات جمركية تجاوزت 25%. فرضتها حكومة بكين على الواردات الأمريكية هذا الموسم

وجاء التعريفات الجمركية الصينية ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض جمارك على الواردات الصينية.

وأكد سونى بيردو، وزير الزراعة، أن معظم هذا الدعم والبالغة قيمته حوالي 3.6 مليار دولار سيخصص لمزارعى فول الصويا الذين كانوا يصدرون معظم إنتاجهم للصين كل سنة، ولكنهم لا يستطيعون ذلك حاليًا، لدرجة أن السفن التى كانت متجهة للصين قبل صدور قرار فرض الجمارك تبحث عن دول أخرى لتفريغ شحناتها، إضافة إلى أن حكومة بكين كانت تشترى عادة حوالى %60 من صادرات فول الصويا الأمريكى، ولكنها خرجت الآن من السوق الصينية، بعد تطبيق التعريفات الجمركية على الواردات.

وكانت الحكومة الأمريكية قد أعلنت فى يوليو الماضى أن إجمالى برنامج دعم المزارعين ومربى الحيوانات سيصل إلى حوالى 12 مليار دولار لمحاصيل السورغم أحد أنواع الذرة الصفراء والقمح وتربية الأبقار وسيتم التوقيع على هذا البرنامج يوم 4 سبتمبر المقبل، الذى يتصادف مع موعد حصاد الموسم الحالى، وينتهى فى يناير المقبل، ولكن يتعين على كل مزارع أن يحضر معه شهادة تثبت حجم إنتاج المساحة المزروعة، على أن يصرف الدعم تباعا، وبحد أقصى 125 ألف دولار لكل مزارع.

وأكد وزير المالية الصينى ليو كون، أن بلاده ستواصل الرد على واشنطن مع فرض أمريكا المزيد من الرسوم التجارية، ولكن ضرباتها المضادة ستظل محددة قدر الإمكان لتجنب الإضرار بالشركات فى الصين سواء المحلية أو الأجنبية رغم أن أثر النزاعات التجارية بينهما على الاقتصاد الصينى محدود إلى الآن، غير أنه يشعر بالقلق بشأن الخسائر المحتملة فى الوظائف وكذلك الإيرادات.

وتفاقم النزاع التجارى الأسبوع الماضى بين البلدين، فى الوقت الذى تبادلت فيه الولايات المتحدة والصين فرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع بعضهما البعض، ليصل إجمالى الجمارك على المنتجات التى فرضها أكبر اقتصادين فى العالم منذ يوليو الماضى إلى أكثر من 110 مليارات دولار.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على جميع السلع الصينية المُصدرة إلى الولايات المتحدة تقريبا والبالغة قيمتها أكثر من 500 مليار دولار سنويا، ما لم توافق بكين على إجراء تغييرات كبيرة فى ممارساتها بشأن حقوق الملكية الفكرية وبرامج الدعم الصناعى وهياكل الرسوم الجمركية وصعوبة عمل الشركات الأمريكية فى الصين أو السماح لعملتها اليوان بالانخفاض أكثر لدعم شركاتها التى تصدر منتجاتها الرخيصة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ
» ارتفاع درجات حرارة اليوم
» دراسة: تناول اللحوم يعزز من قوة الحيوانات المنوية لدى الرجل

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة