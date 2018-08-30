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شرط لرحيل "صلاح" عن ليفربول

الرياضة

محمد صلاح
محمد صلاح

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توصل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي لاتفاق مع إدارة نادية للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "دياريو جول" الإسبانية أن محمد صلاح سيرحل عن نادي ليفربول حال تلقيه عرضاً مغرياً من أحد الأندية الأوروبية الكبرى الصيف المقبل، طبقاً لاتفاقه مع إدارة النادي الإنجليزي.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، فى وقت سابق، أن نادى برشلونة الإسبانى يخطط للتعاقد مع النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزى خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2019.

وذكر موقع "دون بالون" أن إدارة برشلونة قررت تأجيل ملف التعاقد مع محمد صلاح إلى الصيف المقبل، نظرًا لصعوبة رحيل "الفرعون المصرى" عن صفوف ليفربول الصيف الحالى.

وأضاف الموقع، "برشلونة يسعى للتعاقد مع محمد صلاح لسببين، الأول هو تدعيم هجوم الفريق الكتالونى، والثانى أن الإدارة ترى أن محمد صلاح سيكون خليفة النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى فى المستقبل، لاسيما أن البرغوث الأرجنتينى يبلغ من العمر حالياً 31 عاماً، وقد يتراجع مستواه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بسبب تقدمه فى العمر".

تابع: "إدارة برشلونة تدرك جيداً أن صفقة التعاقد مع محمد صلاح ستكون مكلفة للغاية، وينتظر أن تصل قيمة الصفقة لـ250 مليون يورو، علمًا بأن اللاعب المصرى هو هدف أيضاً لنادى ريال مدريد فى السنوات المقبلة".

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