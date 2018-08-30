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جنايات المنيا تقضى بمعاقبة متهمين بقتل شخص بديرمواس

قبلي وبحري

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قضت اليوم الخميس، محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار خالد عبد الغفار وعضوية المستشارين أشرف سامى وإيهاب مهنا وأمانة سر عصام سيد ومجدى جابر بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المؤبد حضوريًا متورطين بقتل شخص بمركز ديرمواس وفق مصدر قانونى.

وقال المصدر إن المحكمة استندت إلى شهادة زوجة المجنى عليه ويدعى أحمد م م 45 سنة، ومقيم بمركز ديرمواس وهى هبة فضل الله وضباط مباحث مركز ديرمواس إلى جانب تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه، بأنه قتل نتيجة حرق صادر من مصدر حرارى بعد أن قام شخصان هما محمود.ع.ا ومحمد.ع.ا ومقيمان بمركز دير مواس كانا يستقلان دراجة بخارية، وقاما بسكب بنزين بشقة المجنى عليه أمام زوجته انتقامًا منه لخلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين

 كما استندت المحكمة إلى تقرير الطب لشرعي بأن الوفاة نتيجة حروق عميقة ومتفحمة أدت للوفاة فى لقضية رقم 303 لسنه 2018 حصر تحقيق كلى جنوب المنيا.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2017، حيث أحالت لنيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد وإتلاف منشاة خاصة ومع حيازة أسلحة وذخائر. 

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