عكاشة: "خلقت لأكون إعلاميًا مرئيًا فلدى ثقافة وعلم"

30 أغسطس 2018 - 12:38 م

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن تلقيه عروضًا للتمثيل من أجل استغلال شهرته الإعلامية.

وقال "عكاشة" في حوار له بجريدة الوطن: "أنا لم أخلق لكى أكون ممثلاً، إنما خلقت لكى أكون إعلامياً مرئياً، فلدى قدرات وثقافة وعلم، لذا لا يمكننى أن أتجه إلى مجال التمثيل، لاحتمال فشلى فيه".

وتابع: "وهذا سوف يهدد تاريخي وإنجازاتي فى مهنتى، كما أننى تلقيت عروض التمثيل بسبب رغبة المنتجين فى استغلال تفوقى فى مهنة الإعلام وتحولى إلى أشهر مذيع فى الوطن العربى، فقد اعتذرت عن 3 مسلسلات وفيلمين".