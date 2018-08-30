"كوكا" يكشف حقيقة غائبة في أزمة "صلاح"

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أشاد اللاعب أحمد حسن كوكا نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف سبورتنج براجا البرتغالي بالمطالب التي طلبها اللاعب محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي ووصفها بالحقوق الطبيعية لجميع اللاعبين ولم يطلبها لشخصه فقط.

وقال "كوكا" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الكل يعرف من هو صلاح المحترف الخلوق المتواضع فلا داعي للاسترسال في هذا، لكن المهم أن اللاعب عندما طالب بحقوقه الطبيعية لم يتفرد بطلبها لنفسه فقط و لكنه طلبها لكل لعيبه المنتخب".

وانهالت التعليقات على تغريدة "كوكا" وجاء أبرزها:

قال ناشط: "بجد أنت أرجل واحد فى اللعيبة اللى اختاروا الصمت عشان ما يزعلوش اتحاد السبوبة.. لك احترامنا".

وتابع آخر: "ملخص حدوتة صلاح "إذا أراد الاتحاد المصرى المنافسة على البطولات العالمية فعليه بضوابط الاحتراف ومنها ما ذكره صلاح في خطاباته أما إذا اكتفي بما نحن فيه فعليه بترك صلاح ليواصل نجاحاته وعدم إخفاقه في فشل منتخبنا الوطني فصلاح لا يعرف سوى النجاح وهم لا يعرفون سوى السبوبة الله غالب".

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