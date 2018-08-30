عكاشة: "إزاي اقعد فى بيتى وأنت تبقى أغلى إعلامى"

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هاجم الإعلامي توفيق عكاشة، الإعلامي عمرو أديب قائلًا، "بتاع مصلحته".

وتابع "عكاشة" في حوار أجراه مع جريدة الوطن، قائلًا: "عندما يكون "أديب" أغلى إعلامي فى الشرق الأوسط، ويجلس "عكاشة" الذي حقق أعلى نسبة مشاهدة فى الوطن العربى فى منزله 3 سنوات متتالية، فالأوضاع في الإعلام مقلوبة".

وأضاف: "عمرو أديب لم يحقق 1% من المشاهدات التى كنت أحققها، كما أنه ليس لديه جماهيرية، فكان يتمتع بجمهور الطبقة العليا لكنه افتقدها حالياً".

وواصل "عكاشة" هجومه علي أديب قائلًا: "هو بتاع مصلحته، وأهم حاجة عنده ياخد راتب شهرى، ولو جاله عرض فى كوالالمبور هيقبض عليه فلوس، هيروح".

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