تعرف على عمرك من خلال "سرتك"

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نشرت صحيفة ذا صن، عن أن عالم النفس الألماني، غيرهارد رايمان، اكتشف أن حجم السرّة لا يكشف فقط عن السمات الشخصية الرئيسية للإنسان فحسب، بل ويدل على متوسط العمر المتوقع.

وأكد العلماء أن شكل السرة الذي يختلف من إنسان لآخر، يعكس الصفات الشخصية للبشر وجوانب من طبيعتهم الخاصة.

ووفقًا لدراسة رايبمان، فإن أصحاب السرة المنتفخة هم من الأشخاص الاجتماعيين المتفائلين ولديهم ثقة كبيرة بالنفس، ويجد هؤلاء صعوبة في التوافق مع الآخرين بسبب طبيعتهم التي لا تقبل المساومة، ويبلغ متوسط العمر لديهم 72 عامًا.

أما أصحاب السرّة المستديرة العميقة، فيتصفون بالتواضع وطيبة القلب، ويحبون مساعدة الآخرين، ويبلغ متوسط العمر المتوقع لهم 81 عاما، أما السرّة المستديرة السطحية فتعكس طباع الشخصية المرحة.

كما تدل السرة الضيقة الممتدة طوليًا على شخصية كريمة ومحافظة، ويبلغ متوسط عمر أصحابها 75 عامًا.

ويتميز أصحاب السرة السطحية الممتدة عرضيًا بطبع عاطفي وشخصية معقدة، ويتصف أصحابها بالشك ولديهم ميول للانتقام. ويبلغ متوسط العمر المتوقع لهم 68 عامًا.

ويتصف أصحاب السرة البيضاوية بفرط النشاط وبحساسية عالية، وهم يتأثرون بسرعة ويقلقون حتى لأسباب بسيطة جدا، ومتوسط العمر المتوقع لهم 65 عامًا. 

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