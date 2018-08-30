عكاشة يرد على مرضه بعد زواجه من الدرديرى

30 أغسطس 2018 - 01:12 م

رد الإعلامي توفيق عكاشة، على الأنباء التي ترددت حول مرضه وأنه دخل على أثرها مستشفيات بعد زواجه من الإعلامية حياة الدرديرى قائلا: "الإخوان واليساريون مصادر الشائعات التي يتم إطلاقها ضده".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مانشيت القرموطى" على قناة "النهار"، أن فارق العمر بينه وزوجته 11 سنة، نافيًا مرضه بعد الزواج.

وكشف عن اعتذاره عن ثلاثة أعمال درامية، مشيرًا إلى أنه إعلامي وليس فنانًا، كما وصف هذا الأمر بـ"اللى يخرج من داره يتقل مقداره".





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