شاهد.. الظهور الأول لسعد لمجرّد بعد خروجه من السجن

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سعد لمجرد
سعد لمجرد

وكالات- الدويني فولي

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تداول روّاد موقع “إنستجرام” فيديو زعموا أنه التقط من أمام المحكمة لحظة إطلاق سراح الفنان المغربي سعد لمجرّد، بعد احتجازه لأيام في السجون الفرنسية إثر اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية ليل السبت – الأحد في منطقة سان تروبيه في باريس.

وأظهر الفيديو احتشاد محبّي لمجرّد حوله ومدى سعادتهم بلقائه، حيث سارعوا لالتقاط الصور والفيديوات القصيرة معه، وسط أجواء احتفالية عمّت الشارع المؤدّي للمحكمة الفرنسية.

جدير ذكره أن لمجرّد أخلي سبيله بكفالة مالية وهو تحت المراقبة وغير مسموح له بمغادرة البلاد.

شاهد الفيديو.. 


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