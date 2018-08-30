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بالفيديو.. رئيسة وزراء بريطانيا ترقص مع أطفال أفريقيا

عرب وعالم

رئيسة وزراء بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا

متابعات- أمينة عبد العال

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شاركت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا أطفال إحدى المدارس في "كيب تاون" بجنوب أفريقيا الرقصة الترحيبية بها.

وجذبت تيريزا ماى، الأنظار إليها، حين ظهرت مثل الزرافة الصغيرة وهى ترقص على أنغام أفريقية.

و"ماي" التي كانت ترتدي جاكيت أحمر زاهي، تم استقبالها بعرض جميل للغناء، والرقص التقليدي، وتداول نشطاء ومستخدمي تويتر الفيديو الخاص بها وهي ترقص، كما احتفل بها لاعب كرة القدم "بيتر كراوتش" بطريقة مثيرة.

وخلال زيارتها إلى جنوب أفريقيا، أعلنت "ماي" ضخ المزيد من الاستثمارات البريطانية، على أمل فتح أسواق جديدة في القارة السمراء أمام المنتجات البريطانية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

شاهد الفيديو..



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