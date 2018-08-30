تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب فى جموع الإخوان

30 أغسطس 2018 - 01:24 م

تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وهو يخطب في جموع الإخوان، عقب ثورة 1952، والتي أطاحت بحكم الملكية.

ويظهر مقطع الفيديو الزعيم عبد الناصر وهو يبارك الثورة وحركة الجيش، ويؤكد تضامنه مع الإخوان قبل الإطاحة بهم، وأنه معهم وأن الجهاد سبيلنا، حتي نستطيع أن نجاهد فعلينا أن نجاهد أنفسنا أولاً.

ويتخلل كلمات الرئيس الراحل كما يظهرها الفيديو هتافات من جماعة الإخوان المسلمين "الله أكبر ولله الحمد".

وأضاف عبد الناصر في خطبته أنه يجب أن نتفهم ما نقول، ولا نكون كالببغاء التي لا تفهم ما تقول، مرددًا: "الله أكبر، ولا حكم إلا بالقرآن"، مضيفًا أن حركة الجيش ما قامت إلا للقضاء على الفساد، متسائلاً: وهل هذا يتنافي مع تعاليم القرآن؟

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