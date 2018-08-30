خطف فتاة وتصويرها عارية فى الفيوم

30 أغسطس 2018 - 01:26 م

نجح ضباط المباحث بمديرية أمن الفيوم، اليوم الخميس، في كشف غموض خطف كوافيرة وتصويرها عارية والتعدى عليها بالضرب.

وردت معلومات للواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم أسماء. خ. و. ن" (19 سنة ـ كوافيرة ـ ومقيمة شارع جمال عبدالناصرـ بندر طامية) تتهم "أحمد. ر.م..ع" (23 سنة ـ سائق)، "أحمد. ب.م.م" (26 سنة ـ عامل ـ نجل عم والدة الكوافيرة)، "أحمد. م.ك.أ" (25 سنة ـ عامل ـ وجميعهم يقيمون ببندر طامية) بخطفها عقب خروجها من محل الكوافير الخاص بوالدتها الكائن ببندر طامية واصطحابها لشقة أحد منهما الكائنة مساكن بندر طامية، والتعدى عليها بالضرب وتصويرها عارية لإجبارها على استمرار علاقتها بهما وجميعهم يقيمون بدر طامية.

وتوصلت تحريات رئيس مباحث المركز إلى عدم صحة البلاغ وأنها تربطها علاقة عاطفية بالأولى وأنها توجهت بإرادتها لشقته حال تواجد الثاني والثالث وقاموا بالتعدي عليها بالضرب وتصويرها عارية لإجبارها على استمرار علاقتها بهما.

وتم ضبط المتهمين والمبلغة بثاني يوم لتحرير البلاغ وبمواجهتهم أقروا بمضمون ما جاء بالتحريات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.