شاهد.. "صلاح" رمز السرعة الفائقة للإنترنت

30 أغسطس 2018 - 01:27 م

ظهر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، في إعلان شركة إنترنت أسترالية الجنسية عن باقات إنترنت جديدة فائقة السرعة ليكون نجم الفراعنة هو رمز السرعة الفائقة.

ومن جهة أخرى يستعد الليلة هداف الدوري الإنجليزي للمشاركة في حفل تتويج أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

ويأمل محمد صلاح، أن يكون أول لاعب عربي وأفريقي في التاريخ، يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، حيث لم يحدث من قبل أن يحصل لاعب عربي أو أفريقي على هذه الجائزة الثمينة.

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