  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:25 م
بحث متقدم
صباحى

صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

تامر الرفاعي

شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"

صلاح

"صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي

تحطم طائرة

مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا

صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

نوح : الدعاء الآن واجب للسيسي

نوح: الدعاء الآن واجب للسيسى

كوكا

"كوكا" يكشف حقيقة غائبة في أزمة "صلاح"

تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب في جموع الإخوان

تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب فى جموع الإخوان

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

أديب وعكاشة

عكاشة: "إزاي اقعد فى بيتى وأنت تبقى أغلى إعلامى"

في أستراليا..

شاهد.. "صلاح" رمز السرعة الفائقة للإنترنت

الرياضة

صلاح
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

«ماني»: أنا أسرع من محمد صلاح

#

"صلاح" يكشف المستور عن اتحاد الكرة ومعسكر "روسيا"

#

إسماعيل: إسقاط صلاح كان متوقعًا لكنه بدأ مبكرًا جدًا

#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

ظهر اللاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، في إعلان شركة إنترنت أسترالية الجنسية عن باقات إنترنت جديدة فائقة السرعة ليكون نجم الفراعنة هو رمز السرعة الفائقة.

ومن جهة أخرى يستعد الليلة هداف الدوري الإنجليزي للمشاركة في حفل تتويج أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

ويأمل محمد صلاح، أن يكون أول لاعب عربي وأفريقي في التاريخ، يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، حيث لم يحدث من قبل أن يحصل لاعب عربي أو أفريقي على هذه الجائزة الثمينة.

شاهد..



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة