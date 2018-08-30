  • الخميس 30 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:25 م
بحث متقدم
صباحى

صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

تامر الرفاعي

شاهد.. مصر وأمريكا تنفذان تدريبات "النجم الساطع 2018"

صلاح

"صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي

تحطم طائرة

مصرع 17 شخصًا في تحطم طائرة عسكرية بإثيوبيا

صلاح

"صلاح" على موعد مع لقب تاريخي الليلة

نوح : الدعاء الآن واجب للسيسي

نوح: الدعاء الآن واجب للسيسى

كوكا

"كوكا" يكشف حقيقة غائبة في أزمة "صلاح"

تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب في جموع الإخوان

تسجيل نادر لعبد الناصر يخطب فى جموع الإخوان

الدولار فوق 16 جنيه في السوق السوداء

ضربة صينية تغرم أمريكا نحو 5 مليارات دولار

أديب وعكاشة

عكاشة: "إزاي اقعد فى بيتى وأنت تبقى أغلى إعلامى"

محافظ الغربية بعد رحيله: "راضٍ عن أدائى"

قبلي وبحري

اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية الأسبق
اللواء أحمد ضيف صقر - محافظ الغربية الأسبق

محمد عبدالناصر

أخبار متعلقة
#

توفير 15 شقة سكنية للطلاب الوافدين بجامعة طنطا

#

عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان

#

رسميًا.. عماد متعب يعلن اعتزاله كرة القدم

#

«كوبر» يقترب من تدريب هذا المنتخب مقابل مبلغ خيالي

قال  اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، إنه باشر مهام عمله طوال فترة توليه المحافظة بكل إخلاص وتفانٍ، لخدمة الوطن والمواطن ولم يتوان في التأخر عن أي فرد من أبناء ومواطني المحافظة.

جاء ذلك في أثناء مغادرته استراحته، بعد إعلان بيانات حركة المحافظين وأسمائهم رسميا من جهة وزارة التنمية المحلية، وإعلان تولي هشام السعيد منصب محافظ الغربية.

وشكر محافظ الغربية السابق كل أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية وأهل الغربية، الذين أسهموا معه في حل العديد من المشكلات والأزمات التي واجهها طوال فترة عامين منذ توليه زمام أمور الإدارة المحلية بالمحافظة.

وأكد صقر، "الحمد لله أنا راضٍ عن خدمتي للأهالي ومتابعتي للمشروعات العديدة أنجزت فعليا على مستوى البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي والرصف والطرق والإنارة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عن محمد صلاح واتحاد الكرة والمشير !

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

حصيلة الضرائب المبعثرة !

فراج إسماعيل

إذ يهدد (رئيس) شعبه بالفقر..ترامب نموذجا

د. هشام الحمامي

أحمد خالد توفيق.. «يوتوبيا» الأغنياء وسحق الفقراء

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» يتفاجأ بزوجته "بطلة" لفيلم إباحى
» ارتفاع جديد في أسعار الذهب
» رؤيا من الشيطان
» تفاصيل كارثية بواقعة التهام سيدة لفم ابنها الرضيع
» جندي أمريكي يزود داعش بطائرة بدون طيار
» خطيبة طالب الرحاب: "أنا بريئة.. وبابا السبب"
» شاهد.. فيديو مسرب لزفاف نجل الزعيم
» سرقة بيانات ملايين الأشخاص مقابل 56 ألف دولار
» "رونالدو" يغيب عن منتخب بلاده.. تعرف على السبب
» سبب غريب وراء انتحار طفل بعد أيام من التحاقه بالصف الرابع
» المعلمة "كيم كاردشيان" تعترف باعتدائها جنسيًا على التلاميذ

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة الجماهير للملاعب؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:34

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
زرع قرنية
حقوق الانسان
صلاح
استمرار أضراب عمال شركة غزل المحلة
داعية "حلا شيحة" للحجاب تفجّر أسرارا جديدة