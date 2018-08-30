محافظ الغربية بعد رحيله: "راضٍ عن أدائى"

30 أغسطس 2018 - 01:36 م

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، إنه باشر مهام عمله طوال فترة توليه المحافظة بكل إخلاص وتفانٍ، لخدمة الوطن والمواطن ولم يتوان في التأخر عن أي فرد من أبناء ومواطني المحافظة.

جاء ذلك في أثناء مغادرته استراحته، بعد إعلان بيانات حركة المحافظين وأسمائهم رسميا من جهة وزارة التنمية المحلية، وإعلان تولي هشام السعيد منصب محافظ الغربية.

وشكر محافظ الغربية السابق كل أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية وأهل الغربية، الذين أسهموا معه في حل العديد من المشكلات والأزمات التي واجهها طوال فترة عامين منذ توليه زمام أمور الإدارة المحلية بالمحافظة.

وأكد صقر، "الحمد لله أنا راضٍ عن خدمتي للأهالي ومتابعتي للمشروعات العديدة أنجزت فعليا على مستوى البنية التحتية لمشروعات الصرف الصحي والرصف والطرق والإنارة".