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في ميانمار..

انهيار سد يغرق 85 قرية ويشرد 63 ألف مواطن

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متابعات- محمد الخرو

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انهار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية بميانمار ما أدى إلى غرق 85 قرية وإغلاق للطريق السريع الرئيسى ونزوح 63 ألف شخص عن ديارهم.

وسلطت صحيفة حكومية الضوء على الحادث في ظل مخاوف بشأن سلامة السدود في جنوب شرق آسيا خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في دولة لاوس المجاورة الشهر الماضي ما أسفر عن سقوط 27 قتيلاً على الأقل ونزوح الآلاف.

وبدأ رجال الإطفاء وجنود الجيش جهودا للإنقاذ يوم الأربعاء بعد انهيار قناة الصرف في سد للري في نهر سوار بوسط ميانمار مما أدى إلى فيضان المياه في قرى وبلدتي سوار ويداشي القريبتين.

وقالت الصحيفة إن انهيار القناة أدى إلى أن المياه غمرت 85 قرية وأثر على 63 ألف شخص وأغرق جزءا من طريق سريع رئيسي.


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