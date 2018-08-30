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الشرطة تهاجم مقر "بي إم دبليو" تعرف على السبب

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بي ام دبليو
بي ام دبليو

متابعات- محمد الخرو

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الشرطة

السيارات

كوريا الجنوبية

بي إم دبليو

شنت شرطة كوريا الجنوبية حملة مكثفة علي مقر شركة "بي إم دبليو كوريا" لصناعة السيارات، اليوم الخميس.

وجاءت الحملة ضمن تحقيقات بشأن ما إذا كانت الشركة الألمانية أخفت وجود عيوب أدت لوقوع سلسلة من حوادث احتراق المحركات خلال هذا العام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه تم إرسال فريق يتألف من 30 محققا لتفتيش المقر.

ويشار إلى أن نحو 40 سيارة من طراز "بي إم دبليو" اندلعت بها النيران هذا العام، مما دفع العملاء لتقديم شكوى للشرطة مطلع هذا الشهر من أجل فتح تحقيق جنائي مع الشركة وتسعة مسئولين بارزين.

وبدأت وزارة النقل في إجراء التحقيق، واستدعت في 15 أغسطس الجاري 106 آلاف سيارة "بي إم دبليو" من أجل إجراء فحص سلامة إلزامي. ويشار إلى أن هذه المشكلة تتعلق بـ42 طرازا تم تصنيعه في الفترة بين مارس 2011 ونوفمبر 2016.

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