"صلاح" يتفوق على "رونالدو" كأفضل لاعب أوروبي

30 أغسطس 2018 - 01:55 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي المركز الثاني فى جائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي "الميدالية الفضية".

كما حصد اللاعب الكرواتي مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني المركز الأول، وفقا لمصدر داخل أسرة "صلاح" رفض ذكر اسمه لـ"اليوم السابع".

كما جاء اللاعب كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال المحترف بين صفوف يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث.

وأكد المصدر ذاته أن محمد صلاح سيعود إلى القاهرة الاثنين المقبل برفقة زوجته وابنته مكة، على أن تتجمع الأسرة كاملة بمنزله بالتجمع الخامس، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى الثلاثاء المقبل استعدادا لمباراة النيجر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.

من ناحية أخرى، تشير مكالمة محمد صلاح بأسرته، بما لا يدع مجالا للشك، أن نجم مصر وليفربول جاهز للانضمام للمنتخب الوطنى، ما يفيد بانتهاء الأزمة بينه وبين اتحاد كرة القدم، قاطعا الطريق على كل شائعات عدم انضمامه وانتظامه فى معسكر المنتخب الوطنى.