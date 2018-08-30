صباحي يواجه صحيفة قومية بهذا الرد

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حمدين صباحى

الإخوان المسلمون

جريدة الجمهورية

حن

الحديث النبوى الشريف

انتقد حمدين صباحى، المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية ورئيس التيار الشعبى، ما قالته جريدة الجمهورية فى عددها بتاريخ 29 أغسطس من توجيه سيل من الشتائم والسباب على حمدين وأسرته.

وقال صباحى خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "عدد خاص في سب وشتيمة: حمدين صباحي.. وضمن ذلك صفحة كاملة لرئيس تحرير الجريدة فشخص  غير معروف طبعا، لكنه إحدى أدوات أجهزة الأمن.. جاءته تعليمات الأجهزة بسب حمدين".

وأضاف: "وأنت قد تحاول أن تحصل علي جملة مفيدة.. أو معني محدد حتى ولو خاطئ، وسط كل هذا السيل من الشتائم، فلا تجد، اللهم إلا ربط: حمدين.. بهزيمة 67 أو كما كتبوا: هزائم وحروب ناصر.. باعتبار أن حمدين ناصري ثم ربط حمدين بثورة يناير".

وتابع: "كل هذا حسن لأنه يؤكد: كم أرجفهم وأوجعهم.. خطاب حمدين فى مؤتمر قوى الحركة الديمقراطية المدنية قبل يومين؛ فأطلقوا كائناتهم تهذي بالسب والقذف ضد حمدين صباحي أما أسخف نكت عدد جريدة "الجمهورية" المخصص ضد حمدين.. فهي أن حمدين قد "أصبح .. إخوان"!... لماذا؟ .. الإجابة: لأنني معارض.. في نظر الجريدة وملفها الخاص.. وأمثالها: أن هذا الاستلهام البليغ الرائع بالغ الدقة، الجسور.. من الحديث النبوي الشريف، أمر معناه أن حمدين صار يتحدث "بمفردات وقاموس الإخوان".

          

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