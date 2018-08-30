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إخلاء سبيل متهمين بالانضمام لـ"وايت نايتس"

قضايا وحوادث

محكمة
محكمة

شيماء السيد

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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإخلاء سبيل اثنين من رابطة "وايت نايتس"، لاتهمهما بالانضمام لجماعة إرهابية.

وقال المحامي محمد حافظ، إن المتهمين المخلي سبيلهما هما: "محمد حسين الجزار ومصطفى مجدي".

كانت نيابة أمن الدولة، قد قررت حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات في القضية رقم 434 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بعدما نسبت لهم جرائم الانضمام لجماعة إرهابية، وهي تنظيم "وايت نايتس"، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

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