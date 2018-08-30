مصر والسودان يبدآن عهدًا جديدًا

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مصر

السودان

أمن. البحر الأحمر

سودان تربيون

قالت صحيفة "سودان تربيون" الصادرة بالإنجليزية، إن العلاقات بين مصر والسودان في تحسن ملحوظ، واصفة الأمر بأنه عهد جديد من الإخاء والتعاون.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد ناقش مع نظيره المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، أمن البحر الأحمر وأهمية التنسيق بين الدول المجاورة .

وتابعت الصحيفة أن الدبلوماسي السوداني وصل إلى القاهرة، أمس الأربعاء، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.

وفي بيان صحفي ، قالت وزارة الخارجية المصرية إن "الاجتماع ناقش أيضًا الوضع في القرن الإفريقي إلى جانب التطورات الأخيرة في محادثات سد النهضة في إثيوبيا".

وخلال الاجتماع أشار وزير الخارجية السوداني إلى العلاقات العميقة والتاريخية بين السودان ومصر، قائلًا إن "بلاده تتطلع إلى تعزيز تلك الروابط في جميع المجالات".

وأكد ضرورة مواصلة الاتصالات والمشاورات على جميع المستويات لتحقيق الشراكة الإستراتيجية المرغوبة بين البلدين وإزالة أي عقبات تعوق تفعيل برامج التعاون المشترك.

من جانبه، أطلع "شكري"، نظيره السوداني على نتائج زيارته الأخيرة إلى أديس أبابا والاجتماع برئيس الوزراء أبي أحمد، ورحب بجهود السودان لتحقيق السلام في جنوب السودان ، مشددًا على ضرورة عقد اجتماع دوري للتنسيق بين الوزارتين.

علاوة على ذلك، تطلع كبير الدبلوماسيين المصريين إلى زيارة الخرطوم لحضور اجتماع اللجنة الرباعية بين البلدين.

وخلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم الشهر الماضي ، اتفق البلدان على تنسيق الجهود لتعزيز أمن البحر الأحمر.

وفي أعقاب اجتماع عُقد على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا في يناير الماضي، ناقش البشير والسيسي التوترات بين البلدين في الآونة الأخيرة ووافق على تشكيل لجنة رباعية لوضع خارطة طريق لإعادة العلاقة إلى المسار الصحيح.

وبعد ذلك، اجتمعت اللجنة الرباعية بما في ذلك وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات من البلدين في فبراير الماضي في القاهرة واتفقوا على عدد من الإجراءات الفنية لنزع فتيل التوتر.



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