نوح: الدعاء الآن واجب للسيسى

30 أغسطس 2018 - 02:06 م

قال المحامي والحقوقي مختار نوح إنه قد آن الأوان لأن ندعو للرئيس عبد الفتاح السيسي وللعقلاء الصادقين من أبناء الوطن.

وأضاف نوح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الحقيقة الآن أصبحت واضحة، ولم تعد الأمور تحتاج إلى مناقشة ولا إثبات ولا استدلال، فقد هبت الأمم المتحدة لتنقذ جبهة النصرة في سوريا تحت غطاء تأمين المدنيين وكأن المدنيين في سوريا لم يتعرضوا للموت أو لم يموتوا فعلاً طوال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن القصة المتكررة، هي استخدام المصطلحات الخدّاعة تارة باسم الأسلحة الكيماوية وتارة باسم الحرية وتارة باسم حق الحكم الذاتي وتارة باسم حقوق الإنسان، ولكنها في جميع الحالات تحقق هدفًا واحدًا ووحيدًا وهو كيف تدمر الشعوب والبلاد التي تستحلب منذ قرن مضى.

وأوضح أنه لا يجب أن تبحث البقرة الحلوب من وجهة نظرهم عن حقها في الحياة، وحقها في أن تنهض مثل غيرها من الشعوب وتستخدم الأمم المتحدة في سبيل ذلك الشعارات الخداعة والاتجاهات الخداعة أيضًا، وهذه هي وظيفة داعش وأخواتها والنصرة وتحرير الشام وغيرها.

وتابع في حديثه: أن النصرة التي تنقذها الأمم المتحدة الآن هي خليط من بين المؤمنين بفكر داعش وفكر الإخوان والفكر السلفي أيضًا، وهذه هي نهاية المسرحية والتي يخرج فيها الممثلون إلى الجمهور بملابسهم وشخصياتهم الحقيقية بعد أن يتجردوا من أدوارهم ويخلعوا ملابسهم فلا أنصار حقوق الإنسان يدافعون عنها ولا أنصار الحرية يبحثون عنها ولا أنصار الإسلام في سوريا وفي مصر وفي العراق وفي ليبيا وفي اليمن كانوا يبحثون عنه.

واختتم حديثه قائلاً: وجب الدعاء الآن للسيسى وللعقلاء الصادقين الذين ساروا على درب الوطن وللشهداء الذين ماتوا من أجل وحدة مصر.